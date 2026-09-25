Новият треньор на Черно море Navibulgar: Търсим резултати, но и ще налагаме млади играчи

Радвам се, че съм тук и си пожелавам добър сезон, каза на пресконференция днес новият наставник на Черно море Navibulgar Фотис Такианос.



Той допълни, че след като е разбрал плана за развитието на отбора, много го е харесал, защото има много високи цели за мъжкия отбор, но също така и работа с младите състезатели.

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„Това е начин на работа, който съм практикувал и в други отбори – да се постигат резултати, но да се адаптират млади играчи в отбора“, заяви специалистът.

Такианос посочи, че е много доволен от начина, по който играчите се трудят по време на тренировките. По думите му отборът ще покаже ще резултатите от свършената работа, но се нуждае от малко търпение и още време, тъй като чака двама нови играчи.

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„Както знаете, много е важно за новите играчи да видят какво правим на тренировки. Благодаря, искам да благодаря на вас, на администрацията, на хората, които ми гласуват доверие. Обещавам, че ще се доверя на плана, който са ми предоставили и ще го ползвам“, каза още Такианос.

„Ние можем да работим и да получим помощ от администрацията или от други хора от отбора, които имат желание да помогнат. Ако помогнат с плана, ще ни помогнат доста“, коментира още гръцкият специалист.

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В отговор на въпрос колко отбора е водил досега специалистът каза, че не знае точната им бройка, но през кариерата си на треньор не е оставал без отбор.



„Така че да кажем че съм водил над 20 отбора“, обобщи наставникът.

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