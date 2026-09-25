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Селекцията в Черно море Navibulgar е приключила, тимът ще разчита на петима чужденци

  • 25 сеп 2026 | 15:29
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Селекцията в Черно море Navibulgar е приключила, тимът ще разчита на петима чужденци

Селекцията в Черно море Navibulgar е приключила, съобщи днес президентът на варненския клуб д-р Георги Ганчев. Той уточни, че тимът ще разчита на петима чужденци, защото заради процеса на ангажиране на български играчи не клубът не е успял да подпишем с повече родни баскетболисти. „Знаете, че имаше неяснота, особено след май, какво ще бъде финансовото състояние на клуба“, каза Ганчев.

Черно море Navibulgar вече обяви привличането на чуждестранните играчи Зейн Ноулс, Къртис Джоунс, Реми Абел, Дейшон Бърк и Дениджей Харис, както и на българите Цветомир Миков и Андрей Иванов. В тима останаха капитанът Николай Стоянов, Цветомир Чернокожев и Марин Маринов, на които президентът специално благодари, че са изчакали до последно и са вярвали, във Варна ще продължи да има баскетболен отбор и ще има баскетбол.

Черно море с нов генерален спонсор
Черно море с нов генерален спонсор

Георги Ганчев каза, че отборът и през тази година ще разчита на юноши на клуба. „Да, този сезон най-вероятно ще има двама или трима от юношите на клуба, които ще вземат участие в мъжкия отбор. Там по принцип трябва малко по-различно да започне да се работи, защото като цяло юношите, които излизат, не са на 100 процента готови да играят мъжки баскетбол. Но имаме няколко момчета, за които вече треньорът ще си каже мнението, и които ще се включат и в тренировъчния процес, и в мачовете на мъжкия отбор“, обясни Ганчев.

Изпълнителният директор на Параходство Български морски флот, което е новият генерален спонсор на отбора, Александър Калчев каза в отговор на въпроса има ли поставени цели през първия сезон, че ще направят това, което можем да направим и апетитът идва с яденето. Стъпваме на селекцията, която ръководството на клуба е направило, виждаме какви са резултатите, виждаме какви са възможностите и когато е необходимо, ще се добавя, за да можем да вървим напред, заяви той. Идеята, пак ви казваме, е този отбор да играе винаги за първо място и да печели и купа, и шампионат, каза още Калчев.

В отговор на въпрос къде ще игра през тази година варненският тим Георги Ганчев каза, че липсата на база е много сериозен проблем въобще за град Варна. „По принцип имаме договорка немалък процент от мачовете да играем в Двореца на културата и спорта. Част от двубоите ще се играят в зала „Христо Борисов“, която всички знаете, че не отговаря на стандартите, но така или иначе Лигата направи компромис, защото ние не сме единствените, които не разполагат със зала, която на 100 процента отговаря на стандартите“, обясни президентът на Черно море.

И допълни, че в клуба имат и друга опция. „Говорили сме с ръководството и собствениците на новата зала, която е построена в Кранево, но тя е спасителен вариант, така че мачовете ще бъдат във Варна, в Двореца на културата и спорта и в зала „Христо Борисов“.

Александър Калчев пък коментира, че се надява примерът, който дава ръководството на БМФ да бъде последван и от градската управа и да помислят наистина малко повече за спорта и в частност за баскетбола, както и за това Дворецът на спорта да бъде малко по-достъпен за баскетбола на Варна.

Капитанът на отбора Николай Стоянов каза, че новите момчета се интегрират добре и бързо. „Опитваме се да им представим емблемата на Черно море по възможно най-добрия начин, да научат какво е това за нас, какво означава това за нашия град. И смятам, че още след първата им поява тук в Залата на славата, и след като видяха нашите трофеи, мисля, че вече са готови за предизвикателството, което са приели тук“, посочи Стоянов.

Утре и в неделя тимът ще изиграе два мача от традиционните Черноморски игри, на които варненският клуб е домакин. В събота Черно море Navibulgar среща Берое, като преди това е срещата между вицешампионите от Локомотив Пловдив и Ямбол. В неделя са мачът за третото място на турнира, както и финалът.

Първият мач на Черно море Navibulgar е на 3 октомври срещу шампиона Балкан за Суперкупата на страната.

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