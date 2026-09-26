Полска легенда: Отпадането на България беше изненадата на ЕвроВолей 2026

Една от легендите на полския волейбол - Войчех Джизга, трикратен европейски вицешампион и участник на Олимпийските игри в Москва 1980, направи сериозен анализ на националния тим на България. Както е известно, "лъвовете" отпаднаха на 1/8-финал от Германия след 2:3 гейма.

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"Всичко на ЕвроВолей 2026 беше много предвидимо, с една изненада в лицето на България. Това беше огромна изненада и негатив за българската публика и организаторите. Феновете също веднага изчезнаха", подчерта Джизга в интервю за Polsat Sport.

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"Българите имат много добро бъдеще. Мисля, че повтарят нашия опит от 2006-а година. Като завършиха втори на Световното първенство, те малко изпревариха времето си. Трябва да се бориш за второ място, а те изпитват трудности. Повечето от играчите ще напредват всяка година. Те играят в добри клубове, развиват се, а треньорът Бленджини също върши добра работа. Няма натиск, въпреки че сега са изправени пред ситуация, подобна на тази, с която се сблъскаха на Европейското първенство", добави легендата.

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