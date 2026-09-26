Матей Казийски: Направих добра подготовка в Тренто, сега отлитам за Турция

Със снощната тренировка с топка приключи петата седмица от подготовката на италианския гранд Итас (Тренто), която беше и последна за Матей Казийски с отбора. От понеделник легендарният №1 на "жълто-сините" ще се присъедини към турския Халкбанк (Анкара), в който ще играе за втори пореден сезон.

Матей Казийски остава в Халкбанк

За поредния му принос към каузата на Тренто през първите 32 дни от предсезонната подготовка му благодариха всички в залата, начело с треньора Марсело Мендес.

Матей Казийски зарадва и децата на Тренто

"Периодът на работа тук, в Тренто, беше много важен за мен – както за да бъда близо до семейството си, така и за да започна сезона, тренирайки на добро ниво. Израснахме много в сравнение със състоянието, в което бяхме в края на август, и свършената работа ще ми помогне изключително много за предстоящия сезон", сподели Казийски пред клубната телевизия на Тренто.

"Групата, от която бях част през този първи месец, се състоеше от млади играчи или такива, които са за първи път в Тренто, така че на практика показах на всички какво означава да играеш за този клуб. Трябва да кажа, че веднага се създаде страхотно разбирателство. Съжалявам единствено, че не успях да видя отбора в пълен състав, но съм убеден, че този Итас (Тренто) има важни козове, които да изиграе, с надеждата да не се сблъсква с повече физически проблеми. Стискам палци, ще се видим отново през август 2027-а година за следващата подготовка", каза още българската легенда на трентинци.

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