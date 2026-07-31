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Матей Казийски зарадва и децата на Тренто

  • 31 юли 2026 | 19:20
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Матей Казийски зарадва и децата на Тренто

Само няколко дни след като бе сред децата в България, българската волейболна легенда Матей Казийски отново показа, че работата с младите таланти остава негова кауза. В началото на седмицата Казийски участва в детския спортен лагер на собствената Волейболна академия "Стойчев-Казийски" в Кранево, а след това се отправи за Италия, където бе специален гост на последната смяна на традиционния BIG Camp на Тренто в Монте Бондоне – планинския курорт над града.

Легендата Матей Казийски танцува с деца
Легендата Матей Казийски танцува с деца

214 деца имаха възможност да се срещнат лично с Казийски по време на последната смяна на лагера, организиран от клуба. Въпреки, че вече три години не носи емблематичната фланелка с №1 на Итас (Тренто), българинът продължава да бъде сред най-обичаните личности в историята на клуба.

Матей Казийски: Очаквам добро представяне на България на Евро 2026
Матей Казийски: Очаквам добро представяне на България на Евро 2026

От клуба подчертават, че уважението към него не се дължи единствено на впечатляващите му спортни качества, а и на човешките му достойнства, с които през годините е спечелил уважението на цялата волейболна общност. По време на посещението си Казийски прекара повече от час и половина с младите участници, раздавайки автографи върху фланелки, шапки и дори обувки, а също така се снима с десетки деца и техните семейства. За младите волейболисти срещата с една от най-големите легенди в историята на Тренто се превърна в един от най-емоционалните моменти на лагера.

Снимки: trentinovolley.it

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