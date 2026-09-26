Либерото на Словения: Те просто бяха по-добри от нас

Либерото на националния отбор на Словения Яни Ковачич призна след загубата от настоящия шампион Полша с 0:3 гейма на полуфиналите на ЕвроВолей 2026, че поляците просто са били по-добри от тях във всички елементи.

"Ако погледнем цялостно, Полша беше по-добра от нас във всички елементи. Те бяха навсякъде и беше много трудно да се играе срещу тях. Те просто бяха по-добри. Борихме се от първата точка, но това не беше достатъчно. Сега трябва да забравим тази загуба и да се възстановим възможно най-бързо, за да се подготвим за мача за бронзовия медал", каза Ковачич пред сайта на CEV.