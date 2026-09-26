Фабио Соли: Имахме много възможности срещу Полша, но не успяхме да ги използваме

Селекционерът на националния отбор на Словения Фабио Соли коментира след загубата от настоящия шампион Полша с 0:3 гейма на полуфиналите на ЕвроВолей 2026, че са имали много възможности, но не са успяли да ги използват.

"Те бяха добре подготвени за мача и имаха тактически план. Според мен бяхме на прав път с нашия сервис. Те се бориха много, особено с нашия флот сервис, но не стигна само това. Ето защо мисля, че играха проста игра, използвайки много крайните нападатели и диагонал. Според мен играхме по-добре, отколкото в Нингбо, особено на блок-защита. Мисля, че имахме много възможности в първия и втори гейм, но не успяхме да запазим качеството на страничния аут. Мисля, че можехме да вземем поне един гейм от Полша, имахме много възможности, но не успяхме да ги използваме, но тогава дойде смяната на Леон със Семенюк, която направи разликата", сподели Соли пред сайта на CEV.