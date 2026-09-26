Александър Сливка: Ключът беше да запазим нивото си на игра през целия мач и да останем максимално концентрирани

Капитанът на настоящия шампион Полша Александър Сливка коментира след победата над Словения с 3:0 гейма на полуфиналите на ЕвроВолей 2026 и класирането за големия финал, че ключът е бил да запазят нивото си на игра през целия мач и да останат максимално концентрирани.

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"Ключът беше да запазим нивото си на игра през целия мач и да останем максимално концентрирани. Словения винаги намира начин да се върне в играта и ние го знаем. Не започнахме отлично, но след това поддържахме високо ниво. И се гордея много с целия отбор заради начина, по който играхме до самия край", каза Сливка пред сайта на CEV.

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Снимки: CEV.EU

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