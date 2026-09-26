Никола Гърбич: Трябва да кажа, че имам най-добрите момчета в моя отбор

Селекционерът на настоящия шампион Полша Никола Гърбич призна след победата над Словения с 3:0 гейма на полуфиналите на ЕвроВолей 2026 и класирането за големия финал, че има най-добрите момчета в отбора си.

"Спечелихме в три гейма, но никога няма лесен мач за нас, винаги имаме натиск за резултатите. Трябва да кажа, че имам най-добрите момчета в моя отбор, те винаги са на мое пълно разположение и затова трябва да им благодаря за отговорната игра днес", сподели Гърбич пред сайта на CEV.