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Красимир Инински: Благодарен съм за оценката на Владимир Кличко

  • 25 сеп 2026 | 14:53
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Красимир Инински отправи благодарност за уважението, което легендата Владимир Кличко показа към България и към българския бокс. Олимпийският шампион оцени високо организацията на Европейското първенство в „Асикс Арена“ и приветства включването на деца със синдром на Даун към боксовото семейство.

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„Благодарен съм за оценката на Владимир Кличко. Неговите думи наистина означават много, защото това е човек, който е видял абсолютно всичко в спорта и познава в детайли процеса по организиране на големи събития. Той е пример за младото поколение и се радвам, че отново ни гостува, защото това само може да запали още деца, които да се влюбят в красотата на бокса, като спорт.

Благодаря и на г-н Александър Красюк, за подкрепата, която ни оказва. Смело мога да заявя, че това са хора, които вече са част от боксовото семейство на България“, сподели президентът на Българска федерация по бокс Красимир Инински, който подари комплект медали от европейското първенство на Владимир Кличко.

Благодаря и на г-н Александър Красюк, за подкрепата, която ни оказва. Смело мога да заявя, че това са хора, които вече са част от боксовото семейство на България“, сподели президентът на Българска федерация по бокс Красимир Инински, който подари комплект медали от европейското първенство на Владимир Кличко.

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