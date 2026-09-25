Английската футболна лига поиска от Премиър лийг плащания в размер на 1 милиард паунда

Английската футболна лига е поискала от Премиър лийг плащания в размер на 1 милиард паунда за период от пет години, на фона на продължаващите преговори за ново споразумение за разпределение на приходите в английския футбол, съобщи “Скай Нюз”.
На клубовете от елита е било съобщено по време на среща вчера, че ЕФЛ настоява за годишни плащания от 207 милиона паунда в продължение на пет години, се посочва още в информацията.
По-рано през тази година в медиите се появиха съобщения, че Висшата лига е предложила 1,5 милиарда паунда за период от 10 години, в допълнение към настоящото финансиране, осигурявано от елитната дивизия в Англия.
Говорител на ЕФЛ отказа коментар по въпроса, като се позова на текущите преговори.
Според медийни публикации през миналия сезон Висшата лига е изплатила около 137 милиона паунда на трите по-нископоставени дивизии, администрирани от ЕФЛ - Чемпиъншип, Лига 1 и Лига 2.