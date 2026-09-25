Майки Мусумечи надделя над Брайс Мичъл със съдийско решение в главния мач на UFC BJJ

Майки Мусумечи беше близо до няколко събмишъна, но шампионът на UFC BJJ не успя да приключи Брайс Мичъл в трирундовия им главен двубой в четвъртък вечер в Лас Вегас.

Срещата беше организирана, тъй като Мусумечи започва своя преход към кариера на ММА боец. Той демонстрира уменията си, без да използва ключове на краката, които са едно от характерните му движения. Мичъл се защитаваше ефективно в продължение на три рунда и въпреки че не постигна събмишън, Мусумечи заяви, че се е забавлявал изключително много.

„Беше забавно“, каза Мусумечи след мача. „Хареса ми. Сега тренирам ММА, така че това ми допада. Искам повече ММА съперници в граплинга. Бих предпочел да правя този стил граплинг. Беше много по-забавно за мен.“

На Мусумечи му трябваше само миг, за да дръпне гард и да започне да търси ключове на краката, което предизвика освирквания от публиката, след като състезателите се бяха договорили да не ги използват. Мусумечи бързо пусна хватката. Той отново хвана крака, докато опитваше суип, и бързо премина към анаконда чоук, а след това и към силова гилотина.

Трябва да се признае, че Мичъл се справи добре, устоявайки на събмишъна и в крайна сметка се освободи от опита за приключване.

При рестарта във втория рунд Мичъл успя да заеме горна позиция, докато Мусумечи търсеше омоплата отдолу. Мусумечи остана по гръб, опитвайки се да хване ръка или главата, но Мичъл се защитаваше ефективно и мачът премина в третия и последен рунд.

Докато Мусумечи беше в гард, Мичъл притискаше челото си в опонента си, когато изневиделица боецът от категория петел на UFC изпълни мощен слам, който му донесе предупреждение от рефера Витор Рибейро.

Този път Мусумечи изпълни свой собствен елегантен тейкдаун, докато се опитваше да подготви събмишън, след като взе гърба. Мусумечи постави Мичъл в затруднено положение, след като хвана ръката му, но „Тъг Насти“ остана спокоен и овладян, за да избегне приключването.

Мичъл се втурна напред с още един тейкдаун преди края на мача, но трябва да се отбележи, че боецът от UFC се представи достойно срещу един от най-добрите граплъри в света. След това Мичъл призна, че би трябвало да използва удари, за да се измъкне от много от най-добрите ходове на Мусумечи, но двамата се придържаха към споразумението си за двубоя, който в крайна сметка продължи пълни 15 минути.

Все още няма информация кога Мусумечи може да проведе първия си ММА двубой, след като вече тренира на пълен работен ден в „Синдикът ММА“ в Лас Вегас. Мачът в четвъртък обаче доказа, че „Дарт Ригатони“ е все по-близо до първия си официален бой.

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