Равенство и загуба за българските отбори в 9-ия кръг на Шахматната Олимпиада в Самарканд

Равенство и загуба записаха българските национални отбори в деветия кръг на Шахматната Олимпиада в Самарканд.

Мъжете завършиха наравно 2:2 с тима на Турция, като това бе първото равенство България както при мъжете, така и при жените от началото на първенството.

Аркадий Найдич направи реми на първа дъска с най-големия шахматен талант в света - 15-годишния гросмайстор Ягъз Каан Ердомуш.

На втора дъска Момчил Петков направи реми с Едиз Гюрел, а на трета Мартин Петров и Ъшък Джан също завършиха без да успеят да се победят. С реми приключи и партията между Радослав Димитров и Емре Джан.

След девет кръга българският отбор има 13 мач-точки.

Водач с 16 мач-точки са домакините от Узбекистан, следвани от Индия с 15 мач-точки и втория отбор на Узбекистан също с 15 мач-точки.

При жените България допусна втора поредна загуба, след като отстъпи с 0,5:3,5 точки пред Виетнам.

Единственото реми за България направи Нургюл Салимова. На първа дъска с белите тя приключи наравно с Ле Тхао Пхам. Другите три българки обаче допуснаха поражения.

Надя Тончева отстъпи на втора дъска пред Тхи Ким По. На трета дъска Габриела Антова загуби от Нгок Туй Бач, докато на четвърта Гергана Пейчева падна от Тхи Май Нгуен.

Така България остава с 12 мач-точки. Едноличен лидер със 17 мач-точки е тимът на Китай.

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