Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 16:30: Александър Димитров и Андриан Краев с изявления преди България - Люксембург, националите с официална тренировка преди старта в Лигата на нациите
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Световно и европейско първенство по спортни танци в Бургас този уикенд

Световно и европейско първенство по спортни танци в Бургас този уикенд

  • 25 сеп 2026 | 15:36
  • 200
  • 0
Световно и европейско първенство по спортни танци в Бургас този уикенд

Бургас ще бъде завладян от ритъма на спортните танци този уикенд. На 26 септември зала „Младост“ ще събере едни от най-добрите млади танцови двойки за Световното първенство за юноши старша възраст по 10 танца и Европейското първенство за състезатели до 21 години по стандартни танци.

За първи път двата престижни шампионата ще се проведат едновременно в рамките на едно събитие, а над 400 състезатели вече са заявили участие в програмата през двата дни.

Световното първенство за юноши старша възраст по 10 танца идва в Бургас за втора поредна година. Още един силен акцент е Европейското първенство до 21 години по стандартни танци, което за първи път ще се проведе в България.

Сред двойките, към които ще бъде насочено вниманието на българската публика, са Кристиан Дончев и Мартина Кондаклиева. След силен международен сезон те ще представят България на Световното първенство и ще се състезават с водещите двойки в своята възрастова категория.

В Европейското първенство страната ни ще бъде представена от Артур Власенко и Ивелина Карчева. Миналата година двамата завоюваха четвърто място на континенталния шампионат, а сега ще излязат на паркета пред родна публика в конкуренция с най-силните европейски двойки.

Организацията обединява за първи път усилията на два от водещите бургаски клуба – КСТ „Бургас“ с председател Явор Вълчев и КСТ „Бургас 1975“ с председател Андрей Тодоров.

Официалното откриване е на 26 септември, събота, от 19:00 часа в зала „Младост“ и ще започне с тържествен парад на националните флагове на участващите държави.

Спортният танцов уикенд ще продължи и в неделя, 27 септември, с международен турнир по спортни танци.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Други спортове

Локомотив (Горна Оряховица) стартира защитата на титлата си с тежко гостуване във Варна

Локомотив (Горна Оряховица) стартира защитата на титлата си с тежко гостуване във Варна

  • 25 сеп 2026 | 12:57
  • 678
  • 0
Весела Лечева: България затвърждава своя авторитет като активен участник в международното олимпийско движение

Весела Лечева: България затвърждава своя авторитет като активен участник в международното олимпийско движение

  • 25 сеп 2026 | 09:58
  • 388
  • 0
Трима българи преодоляха квалификациите на турнир по бадминтон в Хърватия

Трима българи преодоляха квалификациите на турнир по бадминтон в Хърватия

  • 25 сеп 2026 | 09:03
  • 382
  • 0
Победа и загуба за България в осмия кръг на Шахматната Олимпиада

Победа и загуба за България в осмия кръг на Шахматната Олимпиада

  • 24 сеп 2026 | 20:22
  • 1690
  • 3
Над 110 деца в Кубрат премериха сили с шахматен робот в турнето "Асеневци"

Над 110 деца в Кубрат премериха сили с шахматен робот в турнето "Асеневци"

  • 24 сеп 2026 | 16:14
  • 557
  • 0
Министър Керязов награди националния отбор по хокей на трева за хора с интелектуални затруднения

Министър Керязов награди националния отбор по хокей на трева за хора с интелектуални затруднения

  • 24 сеп 2026 | 16:11
  • 799
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Димитров и Андриан Краев говорят преди мача с Люксембург - очаквайте на живо!

Димитров и Андриан Краев говорят преди мача с Люксембург - очаквайте на живо!

  • 25 сеп 2026 | 16:20
  • 2185
  • 6
Никола Цолов загуби лидерството във Формула 2 след кошмарно състезание в Баку

Никола Цолов загуби лидерството във Формула 2 след кошмарно състезание в Баку

  • 25 сеп 2026 | 14:34
  • 35453
  • 88
ЦСКА отрече за напрежение с ММС, все още няма дата за откриването на "Армията"

ЦСКА отрече за напрежение с ММС, все още няма дата за откриването на "Армията"

  • 25 сеп 2026 | 12:07
  • 15262
  • 79
Бразилия разочарова и в първия си мач след Световното, но се спаси от загуба в 95-ата минута

Бразилия разочарова и в първия си мач след Световното, но се спаси от загуба в 95-ата минута

  • 25 сеп 2026 | 15:22
  • 5402
  • 2
Важен тест за младежите срещу големия фаворит в групата

Важен тест за младежите срещу големия фаворит в групата

  • 25 сеп 2026 | 09:48
  • 11240
  • 15
Лигата на нациите продължава с осем мача и новото начало за Зидан и Манчини

Лигата на нациите продължава с осем мача и новото начало за Зидан и Манчини

  • 25 сеп 2026 | 07:38
  • 11982
  • 9