Световно и европейско първенство по спортни танци в Бургас този уикенд

Бургас ще бъде завладян от ритъма на спортните танци този уикенд. На 26 септември зала „Младост“ ще събере едни от най-добрите млади танцови двойки за Световното първенство за юноши старша възраст по 10 танца и Европейското първенство за състезатели до 21 години по стандартни танци.

За първи път двата престижни шампионата ще се проведат едновременно в рамките на едно събитие, а над 400 състезатели вече са заявили участие в програмата през двата дни.

Световното първенство за юноши старша възраст по 10 танца идва в Бургас за втора поредна година. Още един силен акцент е Европейското първенство до 21 години по стандартни танци, което за първи път ще се проведе в България.

Сред двойките, към които ще бъде насочено вниманието на българската публика, са Кристиан Дончев и Мартина Кондаклиева. След силен международен сезон те ще представят България на Световното първенство и ще се състезават с водещите двойки в своята възрастова категория.

В Европейското първенство страната ни ще бъде представена от Артур Власенко и Ивелина Карчева. Миналата година двамата завоюваха четвърто място на континенталния шампионат, а сега ще излязат на паркета пред родна публика в конкуренция с най-силните европейски двойки.

Организацията обединява за първи път усилията на два от водещите бургаски клуба – КСТ „Бургас“ с председател Явор Вълчев и КСТ „Бургас 1975“ с председател Андрей Тодоров.

Официалното откриване е на 26 септември, събота, от 19:00 часа в зала „Младост“ и ще започне с тържествен парад на националните флагове на участващите държави.

Спортният танцов уикенд ще продължи и в неделя, 27 септември, с международен турнир по спортни танци.

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