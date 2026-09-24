Победа и загуба за България в осмия кръг на Шахматната Олимпиада

Националните отбори на България записаха победа и загуба в осмия кръг на Шахматната Олимпиада в Самарканд, Узбекистан.

При мъжете националите се наложиха с 3,5:0,5 точки над Туркменистан и с актив от 12 мач-точки се изкачиха до 17-ото място в класирането.

Аркадий Найдич победи на първа дъска с белите фигури Сапармират Атабайев. На втора дъска с черните Момчил Петков се наложи над Мейлис Анабердиев, а на трета дъска играещият капитан на тима Кирил Георгиев се справи с Атахан Хомодов. Единственото реми в мача се случи на четвърта дъска в партията на Радослав Димитров с Шахрух Турайев.

Начело в класирането с по 14 мач-точки са Узбекистан и Германия, като германците днес нанесоха първа загуба на домакините с 2,5:1,5 точки и върнаха интригата в борбата за титлата.

При жените българският отбор допусна поражение с 1,5:2,5 точки от Монголия. Състезателките на капитана Петър Арнаудов също са с 12 мач-точки, но заемат девето място заради много силните си допълнителни показатели.

Партиите между Нургюл Салимова и Бат-Ердене Мунгунзул, Белослава Кръстева и Хишигбаатар Баясгалан и между Гергана Пейчева и Батхуяг Мунгунтуул завършиха реми. На втора дъска обаче Надя Тончева допусна загуба с черните фигури от Турмунх Мунхзул, което определи изхода от двубоя.

В класирането три кръга преди края води Китай с 15 мач-точки, пред Казахстан, Армения и Монголия с по 14 мач-точки.

Деветият кръг на Шахматната Олимпиада е в петък.

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