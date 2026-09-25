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  3. Трима българи преодоляха квалификациите на турнир по бадминтон в Хърватия

Трима българи преодоляха квалификациите на турнир по бадминтон в Хърватия

  • 25 сеп 2026 | 09:03
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Трима българи преодоляха квалификациите на турнир по бадминтон в Хърватия

Трима българи преодоляха квалификациите на международния турнир по бадминтон от "Future Series" в хърватския град Доня Стубица.

На двойки Цветан Иванов и Мартин Стратиев преодоляха в пресявките представителите на домакините Вид Борота и Иван Косор с 21:16, 21:16 и в първия кръг на основната схема ще играят други хървати - Вито Радованович и Вито Иван Саганич.

На единично Денис Маринов спечели три поредни победи в квалификациите и се класира за основната схема, където излиза срещу номер 2 Волфганг Гнедт (Австрия).

На единично Цветан Иванов записа победа и загуба, а Стратиев - едно поражение.

Утре участие започват още Димитър Янакиев, Илиян Стойнов, Гергана Павлова и Рая Пашова на единично и на двойки.

Тимът е бъде воден от старши треньора на националния отбор Петя Неделчева-Хранова.

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