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  3. Над 110 деца в Кубрат премериха сили с шахматен робот в турнето "Асеневци"

Над 110 деца в Кубрат премериха сили с шахматен робот в турнето "Асеневци"

  • 24 сеп 2026 | 16:14
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Над 110 деца в Кубрат премериха сили с шахматен робот в турнето "Асеневци"

Над 110 ученици от Средно училище „Христо Ботев“ и Основно училище „Христо Смирненски“ в Кубрат премериха сили с шахматен робот в националното шахматно турне „Асеневци“, съобщиха от общинската администрация.

Шахматният празник бе открит от кмета Алкин Неби, който поздрави екипа на „Асеневци“ за инициативата и благодари на треньора Станислав Христов и на Даян Нинов – председател на Шахматен клуб „Асеневци“ във Велико Търново. Кметът насърчи децата да бъдат любознателни, търпеливи и смели в опознаването на шахматната игра и им пожела всяка следваща партия да бъде ново предизвикателство и възможност да научат нещо ново.

По време на срещата учениците се запознаха с историята на шахмата и основните правила на играта. Те научиха как се подреждат фигурите и какви са ролите на топовете, конете, офицерите, царицата и царя. Специално внимание бе отделено на пешките и значението им за изграждането на шахматната стратегия. Интерес предизвика срещата със специално обучен шахматен робот с изкуствен интелект. Децата имаха възможност да направят първите си ходове срещу машината и да проверят уменията си в необичайна партия. Учениците участваха и в занимателни игри и упражнения, както и в шахматен сеанс с треньорите на „Асеневци“. За най-добре представилите се бяха подготвени награди, а всички участници получиха ваучери за безплатно онлайн обучение по шахмат, посочват от общинската администрация.

Националното шахматно турне „Асеневци“ има за цел да популяризира шахмата сред децата и да създава възможности за безплатно обучение и развитие на уменията им. Чрез открити уроци, игри и състезания организаторите насърчават подрастващите да развиват логическото мислене, концентрацията, търпението и уменията за вземане на решения. В Кубрат турнето гостува за първи път. Срещата показа на децата, че шахматът може да бъде едновременно игра, начин за учене и забавление, а демонстрацията с робота им даде възможност да видят как древната стратегическа игра се среща със съвременните технологии, допълват от Общината.

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