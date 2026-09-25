Локомотив (Горна Оряховица) стартира защитата на титлата си с тежко гостуване във Варна

Локомотив (Горна Оряховица) стартира утре защитата на титлата си в мъжкото хандбално първенство с гостуване на бронзовия медалист от миналия сезон Спартак (Варна). Двубоят от първия кръг на "А" РХГ е на 26 септември от 17:00 часа в МСК "Владислав Варненчик".

Двата отбора вече се срещнаха преди броени дни по време на турнира „Тодор Хънков“ в Бургас, който Локомотив спечели. В мача помежду им от груповата фаза „железничарите“ се наложиха с 18:16, но сега залогът е съвсем различен - първият официален мач от новия сезон.

През последните сезони Спартак неведнъж се е оказвал един от най-неудобните съперници за Локомотив и е сред отборите, които успяваха да спират „железничарите“ по пътя им. Затова още първият кръг обещава сериозна битка и тежко гостуване във Варна.

Добруджа и Левски ще открият кампанията в събота от 16:30 часа в зала "Русалка" в Добрич, а също от 17:00 часа в Бургас ще се срещнат домакините от Фрегата и Осъм (Ловеч).

Чардафон ще приеме в Габрово вицешампиона Шумен 61 в неделя от 19:00 часа, а последната среща от откриващия кръг е отложена за 24 октомври и ще се играе в Гоце Делчев от 15:00 между местния Пирин и НСА. В кампанията участват същите десет отбора, които се състезаваха в елита и през предишното първенство. Есенният дял от сезона приключва на 5 декември.

програма за първия кръг в мъжката "А" РХГ

26 септември:

Добруджа (Добрич) - Левски (Левски)

Фрегата (Бургас) - Осъм (Ловеч)

Спартак (Варна) - Локомотив (Горна Оряховица)



27 септември:

Чардафон (Габрово) - Шумен 61



24 октомври:

Пирин (Гоце Делчев) - НСА (София)

Хандбалният вицешампион Шумен 61 започва първенството с нов отбор

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