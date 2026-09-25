Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Локомотив (Горна Оряховица) стартира защитата на титлата си с тежко гостуване във Варна

Локомотив (Горна Оряховица) стартира защитата на титлата си с тежко гостуване във Варна

  • 25 сеп 2026 | 12:57
  • 159
  • 0
Локомотив (Горна Оряховица) стартира защитата на титлата си с тежко гостуване във Варна

Локомотив (Горна Оряховица) стартира утре защитата на титлата си в мъжкото хандбално първенство с гостуване на бронзовия медалист от миналия сезон Спартак (Варна). Двубоят от първия кръг на "А" РХГ е на 26 септември от 17:00 часа в МСК "Владислав Варненчик".

Двата отбора вече се срещнаха преди броени дни по време на турнира „Тодор Хънков“ в Бургас, който Локомотив спечели. В мача помежду им от груповата фаза „железничарите“ се наложиха с 18:16, но сега залогът е съвсем различен - първият официален мач от новия сезон.

През последните сезони Спартак неведнъж се е оказвал един от най-неудобните съперници за Локомотив и е сред отборите, които успяваха да спират „железничарите“ по пътя им. Затова още първият кръг обещава сериозна битка и тежко гостуване във Варна.

Добруджа и Левски ще открият кампанията в събота от 16:30 часа в зала "Русалка" в Добрич, а също от 17:00 часа в Бургас ще се срещнат домакините от Фрегата и Осъм (Ловеч).

Чардафон ще приеме в Габрово вицешампиона Шумен 61 в неделя от 19:00 часа, а последната среща от откриващия кръг е отложена за 24 октомври и ще се играе в Гоце Делчев от 15:00 между местния Пирин и НСА.    В кампанията участват същите десет отбора, които се състезаваха в елита и през предишното първенство. Есенният дял от сезона приключва на 5 декември.

програма за първия кръг в мъжката "А" РХГ
 26 септември: 
Добруджа (Добрич) - Левски (Левски) 
Фрегата (Бургас) - Осъм (Ловеч) 
Спартак (Варна) - Локомотив (Горна Оряховица)  

27 септември: 
Чардафон (Габрово) - Шумен 61  

24 октомври: 
Пирин (Гоце Делчев) - НСА (София)

Хандбалният вицешампион Шумен 61 започва първенството с нов отбор
Хандбалният вицешампион Шумен 61 започва първенството с нов отбор
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Други спортове

Весела Лечева: България затвърждава своя авторитет като активен участник в международното олимпийско движение

Весела Лечева: България затвърждава своя авторитет като активен участник в международното олимпийско движение

  • 25 сеп 2026 | 09:58
  • 323
  • 0
Трима българи преодоляха квалификациите на турнир по бадминтон в Хърватия

Трима българи преодоляха квалификациите на турнир по бадминтон в Хърватия

  • 25 сеп 2026 | 09:03
  • 349
  • 0
Победа и загуба за България в осмия кръг на Шахматната Олимпиада

Победа и загуба за България в осмия кръг на Шахматната Олимпиада

  • 24 сеп 2026 | 20:22
  • 1554
  • 3
Над 110 деца в Кубрат премериха сили с шахматен робот в турнето "Асеневци"

Над 110 деца в Кубрат премериха сили с шахматен робот в турнето "Асеневци"

  • 24 сеп 2026 | 16:14
  • 548
  • 0
Министър Керязов награди националния отбор по хокей на трева за хора с интелектуални затруднения

Министър Керязов награди националния отбор по хокей на трева за хора с интелектуални затруднения

  • 24 сеп 2026 | 16:11
  • 795
  • 0
Берлин се оттегли от надпреварата за домакинство на олимпиада

Берлин се оттегли от надпреварата за домакинство на олимпиада

  • 24 сеп 2026 | 13:06
  • 1550
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Очаквайте на живо: Никола Цолов отново на старта в Баку

Очаквайте на живо: Никола Цолов отново на старта в Баку

  • 25 сеп 2026 | 12:45
  • 2108
  • 1
ЦСКА отрече за напрежение с ММС, все още няма дата за откриването на "Армията"

ЦСКА отрече за напрежение с ММС, все още няма дата за откриването на "Армията"

  • 25 сеп 2026 | 12:07
  • 4904
  • 27
Важен тест за младежите срещу големия фаворит в групата

Важен тест за младежите срещу големия фаворит в групата

  • 25 сеп 2026 | 09:48
  • 6576
  • 11
Лигата на нациите продължава с осем мача и новото начало за Зидан и Манчини

Лигата на нациите продължава с осем мача и новото начало за Зидан и Манчини

  • 25 сеп 2026 | 07:38
  • 8641
  • 6
Германия не впечатли в дебюта на Клоп, но беше на секунди от победата в Амстердам

Германия не впечатли в дебюта на Клоп, но беше на секунди от победата в Амстердам

  • 24 сеп 2026 | 23:42
  • 42541
  • 108
Везенков и Олимпиакос с шампионски старт в Евролигата

Везенков и Олимпиакос с шампионски старт в Евролигата

  • 24 сеп 2026 | 23:24
  • 15425
  • 7