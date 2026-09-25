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Елитни клубове в Норвегия започват кампания срещу ВАР

  • 25 сеп 2026 | 18:16
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Елитни клубове в Норвегия започват кампания срещу ВАР

Няколко елитни норвежки футболни клуба започват нова кампания в опит да бъде премахната системата за видеоарбитраж (ВАР) от първенството на страната, съобщава местната телевизия TV 2. Шесткратният шампион на страната Лилестрьом стартира инициативата, а към нея се присъединява Волеренга, както и още няколко отбора, неназовани в информацията.

Още през миналата година футболната федерация на Норвегия гласува в полза на употребата и бъдещото развитие на ВАР, въпреки желанието на 19 от 32-та клуба в двете водещи дивизии в страната той да бъде премахнат. При успех този път, това ще се превърне в прецедент в европейския футбол, тъй като в повечето първенства тепърва се утвърждава употребата на подобни помощни средства за съдиите.

"Лилестрьом взе ясно решение, че клубът ще работи активно за премахването на ВАР, а бордът и членовете на клуба естествено подкрепят това", заяви председателят на отбора Раймонд Габриелсен. От тима на Волеренга, който е печелил елитната дивизия на Норвегия пет пъти, подкрепиха плановете и добавиха: "Ръководството на клуба реши, че ще работи съвместно с инициативата, която може да доведе до изваждането на ВАР от футбола."

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Снимки: Gettyimages

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