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Бивш треньор на Левски пое Базел

  • 25 сеп 2026 | 17:00
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Бивш треньор на Левски пое Базел

Сръбският треньор Славиша Йоканович се завръща в Европа след едногодишен престой в Близкия изток и поема Базел с договор до края на сезона, потвърдиха официално от швейцарския клуб.

58-годишният специалист, притежаващ двойно гражданство (сръбско и испанско), за последно работи в Ал Насър (Обединените арабски емирства). В треньорската му кариера фигурират отбори като Уотфорд, Макаби (Тел Авив) и Фулъм, а в България води тима на Левски през 2013 година. Доскорошният помощник-треньор и настоящ временен наставник Луиджи Ночентини, след уволнението на Щефан Лихтщайнер, напуска Базел, който е четвърти в първенството си с 13 точки от девет мача.

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Снимки: Imago

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