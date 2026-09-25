Бивш треньор на Левски пое Базел

Сръбският треньор Славиша Йоканович се завръща в Европа след едногодишен престой в Близкия изток и поема Базел с договор до края на сезона, потвърдиха официално от швейцарския клуб.
58-годишният специалист, притежаващ двойно гражданство (сръбско и испанско), за последно работи в Ал Насър (Обединените арабски емирства). В треньорската му кариера фигурират отбори като Уотфорд, Макаби (Тел Авив) и Фулъм, а в България води тима на Левски през 2013 година. Доскорошният помощник-треньор и настоящ временен наставник Луиджи Ночентини, след уволнението на Щефан Лихтщайнер, напуска Базел, който е четвърти в първенството си с 13 точки от девет мача.
Снимки: Imago