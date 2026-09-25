16 български финала на Световното по кикбокс в Йезоло

16 финала с родно участие предстоят на Световното първенство по кикбокс за деца, кадети, юноши и девойки в Йезоло, Италия.

В изцяло български финал Моника Стоянова и Даяна Лазарова ще си оспорват златния медал в категория до 46 килограма на стил Пойнт файтинг. В същия стил до световната титла ще се опитат да достигнат Борис Десподов (кат. -89 кг.), Александър Миланов (кат. +94 кг.), Тодор Портарски (кат. -57 кг.), София Русева (кат. -32 кг.), Росен Лазаров (кат. -47 кг.), Рая Маринова (кат. -42 кг.), Велислава Зелямова (кат. +47 кг.) Теодор Поповски (кат. -63 кг.), Елеонора Валентинова (кат. -55 кг.), Александра Милушева (кат. -32 кг.) и Росина Пейкова (кат. -37 кг.).

Калина Спирова ще се изправи на ринга срещу представителката на Казахстан Улдана Кали в спор за титлата в категория до 44 килограма на стил Фул контакт.

Артем Калиев (кат. -42 кг.), София Русева (кат. -32 кг.) и Моника Стоянова (кат. -46 кг.) са на финал в стил Лайт контакт.

16 български кикбоксьори ще вземат участие във фазата на полуфиналите в стиловете К1, Фул контакт, Лоу кик, Киклайт и Лайт контакт.

На планетарния шампионат в Йезоло България е представена от 127

кикбоксьори със 175 заявки в отделните стилове.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google