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БФ Борба приветства криминализирането на нарушаването и заобикалянето на санкции на ЕС

  • 25 сеп 2026 | 09:11
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БФ Борба приветства криминализирането на нарушаването и заобикалянето на санкции на ЕС

Управителният съвет (УС) на Българската федерация по борба (БФ Борба) приветства и категорично подкрепя вчерашното решение на Народното събрание, прието на първо четене почти единодушно със 183 гласа "за", с което се криминализират нарушенията и заобикалянето на санкциите и ограничителните мерки на Европейския съюз (ЕС) срещу Русия.

“Това е важна стъпка към утвърждаването на принципа, че санкциите на ЕС не са пожелателни правила, а задължителни норми, чието нарушаване трябва да води до реална наказателна отговорност, включително и в сферата на спорта и българската борба.

Решението на парламента идва в момент, когато ЕС последователно затяга и удължава санкционния режим срещу Русия. Само преди два дни Съветът на ЕС удължи тези санкции с още три години - до 22 септември 2029 г.

За нас решението на парламента, предложено от кабинета "Радев", има и пряко значение. БФ Борба вече извърши вътрешна проверка като изпрати на компетентните органи - следствието и прокуратурата, доклад с данни за заобикаляне на санкциите на ЕС при трансфера на руски състезател в България. Съгласно установените факти, се касае за плащане в размер на 210 000 швейцарски франка, дължими като компенсация при промяната на спортна националност. В материалите, с които федерацията разполага, са отразени данни за плащане чрез криптовалута (биткойн) като форма на заобикаляне на санкционните ограничения.

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В хода на проверката са установени и данни за участие на български клуб по борба, както и на бивш член на УС на БФ Борба, представящ се публично като меценат на българската борба.

УС на БФ Борба е категоричен, че българският спорт не може да бъде територия, в която санкционният режим на ЕС се заобикаля чрез клубове, посредници, частни лица и криминали или алтернативни финансови инструменти.

Още по-малко може спортът да бъде използван като прикритие за зависимости и влияния, които поставят под съмнение националния интерес и сигурността на българските институции.

БФ Борба ще продължи да противодейства на опитите за хибридни атаки срещу българската борба, както и на политиката, при която привличането и натурализирането на рускоговорящи състезатели се превръща в системен заместител на развитието на младите български таланти. Ние сме против модела, при който готови спортисти се привличат отвън, докато българските деца и българските треньори остават на заден план.

Българската борба има собствена школа, собствена история и собствен потенциал. Нейното бъдеще трябва да бъде изградено върху българските клубове, българските деца и българските треньори, а не върху зависимост от чужди школи и среди.

УС на БФ Борба заявява готовност да окаже пълно съдействие на правителството, прокуратурата, следствието и всички компетентни държавни органи при установяването на фактите и обстоятелствата по случая.

Никой, независимо от името, финансовото си положение, позицията си или влиянието си в спорта, не може да бъде над българските закони.

Днешното решение на Народното събрание показва ясно, че България трябва да бъде държава, в която санкциите на ЕС се спазват, а опитите за тяхното заобикаляне се разследват и наказват.

БФ Борба ще продължи тази битка.

За чист спорт. За прозрачна федерация. За българските деца. За българската школа. И за България като надежден и отговорен член на ЕС”, се казва в декларацията на Управителния съвет на Българската федерация по борба.

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