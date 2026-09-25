Родното таекуондо в помощ на хора с увреждания

Клуб по таекуондо "Сунг-ри" от Ботевград поставя началото на нова инициатива в подкрепа на деца и младежи с увреждания, съобщиха от Българската федерация по таекуондо.

Един от основните принципи на бойния спорт, който залага на ред, дисциплина, уважение към противника, е и да бъдем благородни. Именно затова двама треньори от ТК "Сунг- Ри" - Цветолюб Илиев и Денис Андреев, решиха да разширят обхвата на трениращите таекуондо. Деца и младежи от Център за социална рехабилитация и интеграция – Ботевград (ЦСРИ) и Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи „Д-р Петко Иванов“ – гр. Ботевград (ЦНСТДМУ) направиха своите първи стъпки в този боен спорт. В основата стои една проста идея – всеки има право да се развива, да бъде активен и да вярва в собствените си възможности. А когато някой повярва в теб и застане до теб, всяка следваща крачка може да се превърне в голяма промяна – в увереност, самостоятелност и вяра в себе си.

"Искаме да създадем среда, в която всяко дете да се чувства прието, подкрепено и мотивирано да направи своята следваща крачка. Защото шампионите не се измерват само с медали. Шампион е и този, който има смелостта да направи следващата крачка", заявиха треньорите от ТК "Сунг-ри"(Ботевград).

БФТаекуондо подкрепя инициативата на двамата специалисти.

"Идеята на Цветолюб и Денис само може да бъде за пример, тъй като таекуондото е едно голямо семейство, в което всеки е специален и всеки има своето място", коментираха от централата, като изтъкнаха, че още в първото занимание децата и младежите са останали впечатлени от идеята на бойното изкуство.

"Сигурни, че в следващите тренировки ще се включат още деца от други подобни центрове от цяла България", допълниха от БФТаекуондо.

Инициативата среща и подкрепата на “Асоциация за развитие на българския спорт".

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