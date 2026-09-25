Днес на Европейското по бокс в София: Радо Росенов се готви да покори върха

Радослав Росенов ще влезе в битка за златото днес, в последния ден на Европейското първенство по бокс за мъже и жени. 22-годишният русенец ще излезе в деветия мач на ринга в „Асикс Арена“, а добро представяне и победа ще го направят за пръв път в кариерата му европейски шампион за мъже. Талантът ни, който има бронз от Световното първенство в Ливърпул, е покорил върха на Стария континент многократно при подрастващите и мъжете до 23 години. Сега обаче единствената цел пред него е златото от елитното първенство на Европа!

От върха го дели Айдер Абдураимов. Украинецът е добре познато име за българските национали. Той бе победен от Росенов преди година в Ливърпул, а преди това има поражение от Хавиер Ибаниес на Олимпийските игри в Париж 2024. Той обаче също е само на 22 години и е водещо име в националния отбор на Украйна.

Решителният сблъсък ще се проведе днес, около 19:30 часа. Може да гледате срещата пряко по БНТ 3 или да подкрепите Радо Росенов от трибуните в „Асикс Арена“, като закупите билет от Kupibileti.bg.

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