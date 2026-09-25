200 каратеки на купа “Плевен”

Международният турнир по карате за купа "Плевен" ще събере в града 200 състезатели от три държави. Той ще се състои на 26 септември, събота, в залата по волейбол на спортен комплекс "Спартак". Това съобщи за БТА почетният президент на Българска национална федерация карате (БНФК) шихан Русалин Русалинов, който е и президент на Клуб по бойни изкуства Петромакс - Плевен, организатор на събитието.

Русалинов добави, че първото индивидуално състезание по карате в България е организирано от него като служител на МВР през 1986 година. Оттогава вече 40 години почти всяка година в Плевен се организира турнир по този спорт.

Той разясни, че участието в състезанието е по покани. Поканени са над 10 клуба от България и каратеки от Република Северна Македония и Турция. Участието на румънски състезатели е под въпрос, защото имат турнири у тях.

Ще се играе да две татамита едновременно, за да може турнирът да приключи в рамките на деня. Началото е в 9:00 часа, а официалното откриване е предвидено за 14:00 часа.

За купа "Плевен" ще се борят каратеки във всички възрастови групи – от най-малките, които са на по пет-шест години, до мъже и жени. Дисциплините са ката и кумите. Децата ще играят по двама с макивара, а за мъже и жени ще има само „Оупън“ категория.

От плевенския клуб Петромакс своите умения ще покажат близо 40 състезатели. Русалинов очаква от тях да спечелят отборната купа.

Наградите за призьорите са медали и купи, а за най-добрите в "Оупън" категорията са осигурени и парични премии. Ще има и комплексно класиране за най-добър отбор, на който ще бъде връчена купа "Плевен".

Събитието се провежда с подкрепата на Община Плевен, като част от спортния календар на Общината за 2026 година. Инициативата е включена и в Националния спортен календар на Българска национална федерация карате за 2026 г.

По време на миналогодишния турнир, който беше посветен на 50-годишнината на карате в Плевен, Русалин Русалинов получи диплом за осми дан от Световната шотокан карате федерация. Тогава купа "Плевен" спечели Клуб за бойни изкуства Петромакс със завоювани общо 41 медала - седем златни, 13 сребърни и 21 бронзови.

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