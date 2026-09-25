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Черно море Тича обяви поредно ново попълнение

  • 25 сеп 2026 | 12:22
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Черно море Тича обяви поредно ново попълнение

Баскетболният Черно море Тича продължава със селекцията. Варненци обявиха поредно ново попълнение в навечерието на новия сезон 2026/2027 в Националната баскетболна лига (НБЛ) и двубоя за Суперкупата на страната.

Това е 26-годишният американец Дениджей Харис.

"Добре дошъл в “зелено-бялото” семейство Дениджей Харис", написаха от клуба в профила си в социалната платформа Фейсбук.

Преди ден Черно море Тича информира официално и за привличането на 28-годишния американски гард Дейшон Бърк.

Варненци ще се изправят срещу шампиона Балкан на 3 октомври в "Арена Ботевград" в битка за Суперкупата на България, а в първия кръг на НБЛ ще гостуват на Левски на 12 октомври в София.

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