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Кристиано: Първата крачка е направена

  • 25 сеп 2026 | 11:06
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Кристиано: Първата крачка е направена

Кристиано Роналдо коментира в социалните мрежи победата на Португалия с 1:0 над Уелс в Лигата на нациите, мач, който отбеляза дебюта на Жорже Жезус като треньор на португалците. „Първата крачка е направена. Напред, Португалия!“, написа капитанът на националния отбор, който започна срещу Уелс, но не изигра пълните 90 минути.

Португалия стартира със скромна победа, Роналдо не успя да вкара
Португалия стартира със скромна победа, Роналдо не успя да вкара

Нападателят, който беше сменен около 25 минути преди края, имаше възможност да отбележи в началото на второто полувреме, но стреля над гредата. По-късно той вкара топката в мрежата, но беше в засада.

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Снимки: Gettyimages

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