Кристиано: Първата крачка е направена

Кристиано Роналдо коментира в социалните мрежи победата на Португалия с 1:0 над Уелс в Лигата на нациите, мач, който отбеляза дебюта на Жорже Жезус като треньор на португалците. „Първата крачка е направена. Напред, Португалия!“, написа капитанът на националния отбор, който започна срещу Уелс, но не изигра пълните 90 минути.

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Нападателят, който беше сменен около 25 минути преди края, имаше възможност да отбележи в началото на второто полувреме, но стреля над гредата. По-късно той вкара топката в мрежата, но беше в засада.

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Снимки: Gettyimages