Рубен Невеш за Роналдо: Головете ще дойдат

Рубен Невеш изтъкна доброто представяне на Португалия при победата с 1:0 над Уелс в първия мач на националния отбор под ръководството на Жорже Жезуш. Полузащитникът призна, че е имало малко време за подготовка за мача, но оцени високо състоянието на отбора, особено в дефанзивен план.

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„Представянето беше добро. Работихме два дни с треньора Жорже Жезуш и е много трудно да приложим всички идеи на практика, когато се работи толкова малко. Освен това, повечето играчи играха през уикенда. Нашата работа беше възстановяване, за да сме във форма за този мач. Но за първи мач, без почти никаква подготовка, направихме много добри неща и бяхме добри в защита. Сега ще става все по-добре“, обясни той пред журналисти в смесената зона.

Относно следващия съперник, Норвегия, Рубен Невеш не очаква лесен мач и подчерта важността на теоретичната работа в тази начална фаза от ерата на Жорже Жезуш.



„В днешно време не се очакват лесни мачове на никой стадион. Знаем тяхното качество. Сега имаме два дни, няма да тренираме много, защото трябва да се възстановим, но тренировките в зала, за които говори треньорът, са много важни и, както той каза, имайки интелигентни играчи, каквито имаме в националния отбор, тези тренировки са важни, за да сме подготвени за всеки мач“, заяви той.

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Полузащитникът засегна и силната конкуренция в средата на терена и даде да се разбере, че никой играч няма гарантирано място.



„Ние сме 25 избрани да дойдем в националния отбор и никой не знае дали ще играе. Играем по-голямата част от мачовете в нашите клубове и това е причината да бъдем повикани. Но няма гаранции за нищо. Всеки мач е отделен мач, много малко време за работа, така че всички сме готови да играем, когато бъдем повикани. Знаем, че промените ще бъдат нормални и сме подготвени за това, което ще се случи“, отбеляза той.

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Накрая Рубен Невеш говори за Кристиано Роналдо и естественото разочарование на капитана, когато не успява да отбележи, въпреки приноса си към отбора.



„Когато той не вкара гол, никога не е същото като когато вкара гол. Всички знаем това, но той свърши отлична работа, създадохме възможности заради него и головете ще дойдат“, увери той.

Did you feel that Cristiano was very frustrated? He scored a goal, but it was disallowed, and it almost felt like a real goal. He also had other chances that came close to scoring. Was the captain frustrated at the end of the match or not?



Rúben Neves:



“You know Cristiano.… pic.twitter.com/A2tyNMyAX3 — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) September 25, 2026

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