Васил Стефанов за мача с лидера

Утре, Гигант (Съединение) приема едноименния тим на Крумовград. Срещата е от осмия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Предстои мач, сходен като последният, който изиграхме. Ще играем с другия претендент за първото място. Крумовград обаче е лидер не само в класирането. Първи са и по най-висока индивидуална класа на футболисти. Имат най-много такива, които са с доста участия в професионалния футбол. Ние излизаме за всеки двубой да печелим точки и да заслужим премиите си. Сега ще играем на нашия стадион. Амбицирани сме да покажем хубав футбол, най-доброто, което можем. Ако сме постоянни в изявите си, ще се движим възходящо“, коментира пред Sportal.bg Васил Стефанов, треньор на Гигант.

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