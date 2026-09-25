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  2. Бенковски (Исперих)
  3. Димитър Трендафилов: Коварен съперник

Димитър Трендафилов: Коварен съперник

  • 25 сеп 2026 | 08:18
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Димитър Трендафилов: Коварен съперник

Бенковски (Исперих) ще гостува утре на Септември (Драгоево). Срещата е от седмия кръг на Североизточната Трета лига.

„Дебютантът винаги е пределно амбициран да докаже, че заслужава мястото си. Септември (Драгоево) не разчита само на мотивацията. Сглоби отбор, в който има опитни футболисти, способни да накажат всеки съперник. Ето защо, ние трябва да изиграем 90-те минути с максимална концентрация. Очаквам здрав мач. Имаме потенциал да вземем точките“, коментира пред Sportal.bg Димитър Трендафилов, треньор на Бенковски.

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