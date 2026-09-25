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  3. Ивайло Станчев: Длъжни сме да се стремим към победата

Ивайло Станчев: Длъжни сме да се стремим към победата

  • 25 сеп 2026 | 08:03
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Ивайло Станчев: Длъжни сме да се стремим към победата

Утре, Черноморец (Балчик) приема СФК Светкавица 2014 (Търговище). Срещата е от седмия кръг на Североизточната Трета лига.

„Светкавица в момента се намира в много добра форма и смятам, че тази година е един от стойностните отбори в първенството. Ние обаче играем пред нашата публика и сме длъжни да се стремим към победата. Искаме да отговорим по подобаващ начин и на равенството, което направихме в последния кръг. Надявам се максимално много играчи да бъдат на разположение, защото ще трябва да ротирам състава. Със сигурност за срещата отпадат крайните бранители Иван Жечков и Ивайло Попов“, коментира пред клубния сайт, Ивайло Станчев, треньор на Черноморец.

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