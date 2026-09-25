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  3. Добромир Дафинов: Срещу първенеца винаги е трудно

Добромир Дафинов: Срещу първенеца винаги е трудно

  • 25 сеп 2026 | 08:05
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Добромир Дафинов: Срещу първенеца винаги е трудно

Утре, СФК Светкавица 2014 (Търговище) ще играе с Черноморец в Балчик. Срещата е от седмия кръг на Североизточната Трета лига.

„Ще гостуваме на отбора, който спечели последното първенство. Разполага с качествени футболисти. Съставът му е балансиран. Безспорно тежко изпитание. Мобилизацията ни е на ниво. Трябва обаче да сме максимално концентрирани от първия до последния съдийски сигнал, защото всяка грешка може да бъде наказана. Очаквам да се получи хубав двубой“, коментира пред Sportal.bg Добромир Дафинов, президент на СФК Светкавица 2014.

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