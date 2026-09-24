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Итудис: Благодаря на феновете, които дойдоха да ни подкрепят, трябва да си научим уроците от тази загуба

  • 24 сеп 2026 | 23:13
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Старши треньорът на Апоел Тел Авив Димитрис Итудис благодари на феновете, дошли да подкрепят израелския тим срещу Байерн Мюнхен в "Арена София" и призна, че в отбора са разочаровани от крайния резултат срещу баварците. Апоел загуби на старта на Евролигата с 84:86, въпреки че опита късен обрат след голямо изоставане.

26 ЕВРОЛИГА/ Апоел ТА 84:86 Байерн (Мюнхен) II

"Добър вечер. Очевидно, разочаровани сме от резултата на старта. Изиграхме добра първа четвърт, ограничихме един много добре структуриран в атака отбор до 16 точки. След това им позволихме да влязат в комфортната си зона и да ни надстрелят.

14 ЕВРОЛИГА/ Апоел ТА 84:86 Байерн (Мюнхен) I

При 57:75 губехме с 18 точки, направихме невероятно завръщане. Поведохме с 82:81 и бяхме обратно в мача. Осъзнахме, че можем да играем в защита, да пазим добре, да взимаме повече борби, но съотношението асистенции-търновъри ни нарани в крайна сметка. Те направиха някои важни отигравания, при нас имаше лоша комуникация, малко дистанцирани изглеждахме от новите в отбора. Трябва да работим и да си научим уроците от тази загуба. Всички отбори са много добри, все пак показахме характер в края.

Искам да благодаря на феновете, които дойдоха тук да ни подкрепят, особено на тези, които пристигнаха от Израел, това означава много за отбора", сподели след мача Итудис.

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Снимки: Sportal.bg

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