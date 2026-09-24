Итудис: Благодаря на феновете, които дойдоха да ни подкрепят, трябва да си научим уроците от тази загуба

Старши треньорът на Апоел Тел Авив Димитрис Итудис благодари на феновете, дошли да подкрепят израелския тим срещу Байерн Мюнхен в "Арена София" и призна, че в отбора са разочаровани от крайния резултат срещу баварците. Апоел загуби на старта на Евролигата с 84:86, въпреки че опита късен обрат след голямо изоставане.

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"Добър вечер. Очевидно, разочаровани сме от резултата на старта. Изиграхме добра първа четвърт, ограничихме един много добре структуриран в атака отбор до 16 точки. След това им позволихме да влязат в комфортната си зона и да ни надстрелят.

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При 57:75 губехме с 18 точки, направихме невероятно завръщане. Поведохме с 82:81 и бяхме обратно в мача. Осъзнахме, че можем да играем в защита, да пазим добре, да взимаме повече борби, но съотношението асистенции-търновъри ни нарани в крайна сметка. Те направиха някои важни отигравания, при нас имаше лоша комуникация, малко дистанцирани изглеждахме от новите в отбора. Трябва да работим и да си научим уроците от тази загуба. Всички отбори са много добри, все пак показахме характер в края.

Искам да благодаря на феновете, които дойдоха тук да ни подкрепят, особено на тези, които пристигнаха от Израел, това означава много за отбора", сподели след мача Итудис.

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Снимки: Sportal.bg