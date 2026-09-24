Черно море Тича се подсили с нов гард

Черно море Тича се подсили с нов гард, обаявиха варненци на официалните си профили в социалните мрежи. Това е 194-сантиметровият Дейшон Бърк, който се отличава със силната си игра в защита и умението да пробива под коша.

28-годишният Бърк е особено ефективен в транзиция благодарение на бързината си и умението си за повишава темпото. Отличава се и със сериозен атлетизъм. Добър борец под коша за гард, който умее и да си печели фаулове.

"Добре дошъл в "зелено-бялото" семейство, Дейшон Бърк!", приветстват новото си попълнение "моряците".

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Снимки: Imago