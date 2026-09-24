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За 18-и път "БУБА Къп Емануил Божков"

  • 24 сеп 2026 | 12:04
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За 18-и път "БУБА Къп Емануил Божков"

За 18-ти път БУБА Баскетбол ще организира международния турнир „БУБА Къп Емануил Божков“.

Тазгодишното издание на надпреварата за отбори за 12-годишни момчета, родени през 2014-а, ще се проведе от 25 до 27 септември.

Домакин на събитието ще бъде зала „Свети Георги“ в София.

БУБА ще приеме гостуващите отбори на ФОКА Крагуевац, Вардар от Скопие и Виена.

Турнирът започва в петък (25 септември) с двубоя между домакините и ФОКА Крагуевац от 18:00 часа. Церемонията по откриването е насрочена за 19:45 часа, а от 20:00 предстои и срещата Вардар Скопие - Виена Юнайтед.

В събота (26 септември) БУБА Баскетбол ще играе срещу Вардар Скопие от 10:00 часа, а в неделя (27 септември) - ще се изправи срещу Виена Юнайтед от 9:00.

Официалното закриване на състезанието ще се проведе същия ден от 12:45 часа.

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