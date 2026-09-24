Къри: Преговорите с Уориърс няма да повлияят на играта ми

Баскетболната звезда Стеф Къри е сигурен, че факта, че с Голдън Стейт Уориърс все още не са се споразумели за нов договор няма да повлияе на играта му през новия сезон в Националната баскетболна асоциация (НБА), който започва след по-малко от месец.

От 29 август ветеранът има право да удължи контракт си с "воините" с до две години и 136,7 млн. долара, за да бъде надграден настоящият договор, който изтича след година и е на стойност 62,6 млн. От калифорнийския тим веднага дадоха на Къри няколко различни опции, включително максимално възнаграждение, както и възможността да изчака и да реши по-късно, в зависимост от това какво може да му бъде предложено.

38-годишният американец обмисля опциите си вече близо месец, но все още не е взел решение. Уориърс започват предсезонната си подготовка през следващата седмица в Хавай, а на 21 октомври за тях ще стартира редовният сезон с гостуване срещу Лос Анджелис Лейкърс.

"Не искам да има драма. Без излишни приказки. Този отбор трябва да бъде конкурентоспособен и да излиза на терена, за да печели. Всичко ще се случи в правилния момент, когато имам всичката нужна информация, за да взема правилното решение. Отборът е страхотен с комуникацията. Ако не подпиша, това няма да ме афектира откъм играта ми или носенето на това бреме, но ще взема решението, когато съм готов", заяви Стеф Къри пред ESPN.

Гардът настоя, че отлагането на решението няма нищо общо с потенциални планове да премине в друг отбор и каза, че целта му е да остане в Голдън Стейт до края на кариерата си. Ако приеме договор с максимално възнаграждение, това ще ограничи възможността на Уориърс да привлекат нови играчи. С изтичането на контрактите на още играчи, калифорнийци ще разполагат с над 100 млн. долара, докато максимален договор на Къри би намалил пространството до тавана на заплатите до 45 млн.

"Намираме се в много интересна ситуация. Всичките различни условия за тавана на заплатите, в зависимост от това дали подпиша максимален договор или по-малък, искам да бъда част от конкурентоспособен отбор. Искам да имаме малко гъвкавост, защото не сме я имали от години в близкото минало", обясни Къри.

За ветерана предстоящият сезон в НБА ще бъде 18-и, след като през миналата кампания изигра едва 43 мача заради проблем в дясното коляно. Той обаче заяви, че чувства, че тялото му е готово преди началото на тренировъчния лагер.

"Идеята да се завърна на работа е вълнуваща. Чувствам, че се възползвах добре от почивката. Нямам съмнения за това накъде се насочвам физически, но се вълнувам да започна да работя отново", каза двукратният носител на приза за Най-полезен играч.

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