Ботев Академик благодари на общинарите за подкрепата към проекта за нова зала на клуба

От баскетболния Ботев Академик използваха социалните мрежи, за да изкажат благодарност към пловдивския общински съвет и кмета на града Костадин Димитров за тяхната подкрепа към проекта за нова зала на клуба.

През миналата седмица общинският съвет прие единодушно, с 42 гласа "за" и нито един против, анекса към договора за правото на строеж на новата зала за баскетбол в Спортен комплекс "Отдих и култура".

С това решение проектът за съоръжението вече е в пълния си вид и включва зала с обща разгъната застроена площ от близо 6 900 кв.м, включително подземно ниво с паркинг, фитнес за кондиционна подготовка и обслужващи помещения.

"Благодарим на Общински съвет – Пловдив за доверието и подкрепата! Специални благодарности на кмета на Пловдив Костадин Димитров, който застана зад проекта и го внесе за решение. Когато институциите и спортът работят заедно, Пловдив печели.

Пожелаваме си догодина по това време строежът да е завършен и да посрещнем първите мачове в новия дом на пловдивския баскетбол.

Строим бъдещето. Заедно", написаха от БК Ботев Академик.

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