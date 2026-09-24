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  3. За шеста поредна година ще се проведе международен турнир "София-Балкан" по баскетбол в колички

За шеста поредна година ще се проведе международен турнир "София-Балкан" по баскетбол в колички

  • 24 сеп 2026 | 17:57
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За шеста поредна година ще се проведе международен турнир "София-Балкан" по баскетбол в колички

За шеста поредна година Баскетболен клуб за хора в инвалидни колички „София-Балкан“ ще организира международен турнир „София-Балкан“ по баскетбол в колички.

Турнирът е традиционно международно спортно събитие, което събира отбори от България и чужбина и има за цел да популяризира спорта сред хората с увреждания, да насърчи активния начин на живот, социалното включване и развитието на баскетбола в инвалидни колички. За поредна година турнирът е включен в официалния календар и ще се проведе по инициативата „София – Европейска столица на спорта“, което допълнително подчертава неговото значение за развитието на адаптирания спорт и за утвърждаването на София като град, подкрепящ спорта за всички.

"Тази година ще посрещнем 5 отбора от 4 държави, които ще се борят за трофея:

WBC Cherno More Ticha -България

RBB FlinkStones Graz - Австрия

Istanbul Karmasi - Турция

Proklinik Istanbul - Турция

Kki Vrbas - Босна и Херцеговина

София-Балкан - България

26-27 септември 2026 г.

Национална спортна академия „Васил Левски“, София

Очакват ни два дни, изпълнени с баскетбол, спортен дух, приятелства и много емоции!

Заповядайте, станете част от тази емоция!", пишат организаторите по повод предстоящото събитие.

Още информация можете да немерите ТУК и ТУК!

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