Билетите за Суперкупата на България вече са в продажба

Билетите за Суперкупата на България вече са в продажба, съобщиха от Sesame Национална баскетболна лига.

Пропуските са с цена от 7 евро. Предлагат се и билети за местата, които са близо до терена с цена от 15 евро.

Всеки, който желае да се наслади на двубоя, може да закупи своя билет онлайн чрез платформата Eventim.bg - ТУК!

Сблъсъкът за Суперкупата на България ще се проведе на 3 октомври (събота) от 16:00 часа в "Арена Ботевград". В спора за трофея един срещу друг ще се изправят шампионът в Sesame НБЛ от 2025/2026 Балкан и носителят на Купата на България Черно море Тича.

По правилник, домакин на мача за Суперкупата е шампионът в първенството при мъжете от предишния сезон. В този случай, това е Балкан.

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