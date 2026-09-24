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Хандбалният вицешампион Шумен 61 започва първенството с нов отбор

  • 24 сеп 2026 | 12:18
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Хандбалният вицешампион Шумен 61 започва първенството с нов отбор

С доста променен състав ще стартира в новото първенство при мъжете на България хандбалният вицешампион Шумен 61, съобщиха от пресслужбата на клуба.

Отборът стартира новата кампания с гостуване на Чардафон в Габрово на 27 септември от 19:00 часа.

От познатия състав през сезон 2025/2026 отсъстват няколко основни играчи. Опитният пивот Димитър Пламенов прекратява състезателна дейност. Екипа на варненския Спартак пък обличат пивотът Кирил Савов, крилото Димитър Грозев, гардът Любомир Пенков и вратарят Емилиян Стефанов.

„В клуба се връщат трима наши юноши от шампионския ни отбор преди години. На практика този сезон ще разчитаме основно на местни кадри”, отбеляза треньорът на отбора Костадин Семерджиев, цитиран от пресслужбата на Шумен 61.

По думите му досегашният старши треньор Никола Карастоянов остава близо до клуба и при нужда ще помага, но няма да има толкова сериозни ангажименти. Ново попълнение в състава е гардът Росен Колев от бургаския Фрегата, уточняват още от шуменския клуб.

„В първенството цели ще поставяме от мач на мач, защото отборът е много нов, има нужда от обиграване и стиковане. Ще се борим на всички фронтове срещу всички отбори. Стартираме срещу Чардафон в Габрово. Не бих казал, че програмата е благосклонна по простата причина, че съперникът е изграден от млади момчета, много добре подготвени и с хандбална култура. Всяка година този отбор израства. Така че, шампионатът е енигма. Тежко гостуване ще е в Габрово, но без бой няма да се предадем”, посочва Семерджиев.

Локомотив (Горна Оряховица) спечели трета поредна титла от първенството на България по хандбал за мъже през май 2026 г. след като във финален плейоф от първенството на България по хандбал за мъже надделя над Шумен 61 с 27:21 (15:9) в "Арена Бяла" след 2:0 победи във финалната серия за титлата

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