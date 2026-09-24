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  3. Министър Керязов награди националния отбор по хокей на трева за хора с интелектуални затруднения

Министър Керязов награди националния отбор по хокей на трева за хора с интелектуални затруднения

  • 24 сеп 2026 | 16:11
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Министър Керязов награди националния отбор по хокей на трева за хора с интелектуални затруднения

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов награди националния отбор по хокей на трева за хора с интелектуални затруднения за отличното представяне на Световната купа по парахокей, проведена в Белгия и Нидерландия.

Българският тим завърши на престижното пето място, след като записа серия от силни срещи срещу водещи съперници. Националите ни постигнаха пет победи в груповата фаза и заеха трето място в група „Б“. В решаващия двубой за петото място България победи домакина Нидерландия с 5:2 на хокейния стадион „Вагнер“ в Амстердам.

Капитанът на отбора Ангел Хилендаров завърши турнира като голмайстор №1 с 31 попадения и беше номиниран за най-добър състезател на Световната купа.

„Благодаря ви за успехите, които постигате, и за начина, по който представяте България. Зад тези резултати стоят много труд, постоянство и отдаденост. Благодаря и на треньорите и на целия екип, който ежедневно работи с вас и ви помага да развивате своите възможности“, заяви министър Керязов.

Той подчерта значението на равния достъп до спорт и възможността всеки човек да развива своите способности.

„Спортът има силата да обединява, да дава увереност и да помага на хората да показват най-доброто от себе си. Вашите успехи са доказателство за това. С представянето си вие сте пример и вдъхновение. Пожелавам ви още много успехи и достойно представяне на предстоящите състезания“, допълни министърът.

Изпълнителният директор на Българската федерация по хокей на трева проф. Антонио Антонов изрази благодарност за подкрепата от страна на Министерството на младежта и спорта и подчерта значението ѝ за подготовката и международното участие на българските състезатели.

Министър Керязов увери състезателите и ръководството на федерацията, че подкрепата за развитието на спорта ще продължи.

„Наша основна цел е да създаваме условия българските спортисти да развиват своя потенциал и да получават възможности за пълноценна подготовка и участие в големи международни състезания“, каза още министър Керязов.

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