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Водачката в схемата Остапенко допусна загуба в Сеул

  • 24 сеп 2026 | 13:35
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Водачката в схемата Остапенко допусна загуба в Сеул

Водачката в схемата и шампионка от 2017 година Елена Остапенко (Латвия) отпадна във втория кръг на турнира по тенис от сериите WТА 250 в южнокорейската столица Сеул с награден фонд 283 347 долара.

29-годишната състезателка отстъпи на австралийката Тейла Престън с 4:6, 1:6 за 77 минути на корта.

В първия сет Остапенко, финалистка от 2022 година, изостана с 1:4, но успя да изравни до 4:4. Престън поведе с 5:4 и 40:0 точки, с което получи три сетбола, а латвийката отрази и трите, но все пак не успя да спечели подаването си и изостана в общия резултат. Това подейства положително на младата австралийка, която спечели пет поредни гейма във втората част и не даде шанс на съперничката си за отговор.

Опонентка на Престън в четвъртфиналната фаза ще бъде рускинята Алина Корнеева.

В долната половина на схемата поставената под номер 2 Кимбърли Биръл (Австралия) надигра квалификантката Йесин Ма (Китай) със 7:5, 6:3 за час и 43 минути и на четвъртфиналите ще спори с Кейти Волинец (САЩ).

Останалите два мача за деня бяха близо до това да поднесат изненади, но и двете поставени състезателки успяха да се спасят от отпадане.

Четвъртата поставена Габриела Русе (Румъния) преодоля изоставане от 2:6, 2:4 срещу участващата с "уайлд кард" представителка на домакините Йон-у Ку, за да спечели с 2:6, 7:6(1), 6:1 в мач, продължил два часа и 18 минути.

Нейна съперничка в четвъртфиналите ще бъде Ана Бондар (Унгария), която спаси мачбол в третия сет на тричасов двубой срещу Алина Чараева (Армения) и триумфира с 6:4, 6:7(6), 7:6(5).

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