Елизара Янева се класира за четвъртфиналите в Пловдив

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Елизара Янева се класира за четвъртфиналите на сингъл на силния международен турнир за жени от категория W50 в Пловдив. Надпреварата се провежда при много добри условия и организация на кортовете на ТК „Макс Про" зад хангарите на Гребната база.

Поставената под №1 в схемата Елизара Янева спечели убедително с 6:2, 6:2 срещу Лаура Маир (Италия) за 86 минути игра.

Първата ракета на България при жените поведе с 3:1, а след още един пробив в деветия гейм спечели първия сет с 6:2. 19-годишната Янева взе преднина от 5:1 във втората част, загуби подаването си за 5:2, но с още един пробив затвори мача в своя полза с 6:2.

Това е седма поредна победа за Янева, която през миналата седмица спечели титлата на турнира от същата категория W50 в Пазарджик.

За място на полуфиналите Янева ще играе срещу победителката от мача между друга националка на България – Лидия Енчева, и Сапфо Сакелариди (Гърция).

Бронзовата медалистка от Европейското лично първенство до 18 години Валерия Гърневска загуби във втория кръг с 2:6, 5:7 от Аня Станкович (Сърбия) за 79 минути на корта.

17-годишната българка загуби първите три гейма в мача, намали пасива си на 2:3, но загуби следващите три гейма, а с това и първия сет с 2:6. Гърневска на два пъти пропусна пробив аванс във втората част, а след 5:5 загуби два поредни гейма и отпадна от надпреварата.

Шест българки ще играят днес и на четвъртфиналите в надпреварата на двойки.

Елизара Янева и Беатрисе Зелтина (Латвия) ще играят срещу водачките в схемата Оана Гаврила (Румъния)/Сапфо Сакелариди (Гърция).

Росица Денчева и Аня Станкович (Сърбия), поставени под №3 в схемата, ще срещнат Маюка Айкава (Япония)/Астрид Ваня Бруне Олсен (Норвегия).

В изцяло български четвъртфинал Лидия Енчева и Ива Иванова ще играят срещу Мелис Расим и Дария Великова.

Входът за всички срещи е свободен!

Това е третият турнир през тази година в България от категория W50 от календара на World Tennis Tour. Първата надпревара се проведе в Хасково, а през миналата седмица имаше турнир в Пазарджик.

До края на годината страната ни ще бъде домакин на още два турнира от този ранг, като победителката във всеки от тях ще печели по 50 точки за световната ранглиста.

След надпреварата в Пловдив предстоят турнирите в Бургас (4–11 октомври) и Стара Загора (11–18 октомври). Освен това от 27 септември до 4 октомври на кортовете на ТК „Супер Спорт" във Варна ще се проведе и традиционният турнир от категория W15.

Организирането на силни международни турнири остава един от основните приоритети на Българската федерация по тенис и през следващата година.

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