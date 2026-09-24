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БНТЦ е домакин на Държавното по тенис за хора с интелектуални затруднения

  • 24 сеп 2026 | 15:16
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БНТЦ е домакин на Държавното по тенис за хора с интелектуални затруднения

На базата на Българския национален WINBET тенис център започна третото Държавно първенство по тенис за хора с интелектуални затруднения. В рамките на три дни атлети от тенис клубове от цялата страна ще се състезават по правилата на Спешъл Олимпикс.

Първенството се организира от Българската федерация по тенис в партньорство със Спешъл Олимпикс България в рамките на програмата за развитие на спорта за хора с увреждания на Министерството на младежта и спорта.

Сред участниците е Николай Вътев, който в началото на този месец завърши в Топ 8 на Откритите национални игри на Спешъл Олимпикс Швеция. В надпреварата участва и Стоян Георгиев, който спечели златен медал за България на игрите в Стокхолм.

В първенството се включват представители на четири клуба – ТК „Локомотив" (Пловдив), ТК „Августа Траяна" (Стара Загора), ТК „Барокко" (София) и ТК „Каратанчева" (София).

Държавното първенство е дава възможност на атлетите да демонстрират своите умения, да изпитат емоцията от състезанието и да бъдат част от една общност, в която спортът обединява и дава увереност. Подобни инициативи са важна стъпка към по-достъпна и приобщаваща спортна среда, в която всеки има възможност да развива своя потенциал и да изпитва радостта от спорта.

Третото Държавно първенство по тенис за хора с интелектуални затруднения ще завърши в петък.

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