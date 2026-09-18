Басейн "Алекси Алексиев" във Варна отваря врати след ремонт

Ремонтната дейност на басейн " Алекси Алексиев" в плувен комплекс “Приморски" във Варна е към своя край. Очаква се съоръжението официално да отвори врати за плувни състезания на 21 септември.

Подменено е изцяло PVC фолиото, което доведе до изтичане на водата от басейна вследствие на нарушена хидроизолация. Сега единствено предстои басейнът да бъде напълнен с вода и да бъде тестван съгласно изискванията за подобен род дейност.

Така басейна отново ще може бъде арена за състезания по водна топка, синхронно плуване и скокове във вода.

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