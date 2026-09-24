Футболът започва да печели войната срещу бавенето на играта

Руби Арес, "Ас"



От години футболът има сериозен проблем с бавенето на играта и търси решение. Изглежда, че през този сезон е намерено по-категорично средство за справяне с тази практика. Новите правила са значително по-строги в това отношение, давайки на съдиите повече инструменти да наказват тези, които умишлено забавят темпото. Резултатът, който се наблюдава в първите кръгове, е, че ефективното игрово време се увеличава в сравнение с миналия сезон.

От 90-те минути на мачовете в Ла Лига средно се играят 56 минути и 35 секунди. Това е с две минути и 41 секунди повече спрямо сезон 2025-26 г. Подобрението не е характерно само за Испания. В Премиър лийг чистото игрово време се е увеличило с минута и дванадесет секунди (56:35), в Бундеслигата – едва с дванадесет секунди (56:29), в Лига 1 ръстът е с три минути и двадесет и девет секунди (59:46), а Серия А достига 58 минути и 9 секунди благодарение на увеличение от три минути и тридесет и две секунди.

В Испания отборите на Селта и Депортиво Ла Коруня се отличават с най-много ефективно игрово време в мачовете си, съответно 63:43 и 61:05 минути. Нещо повече, тимът на Хиралдес е четвърти по този показател сред петте големи първенства, изоставайки единствено от ПСЖ (64:12), Аталанта (63:53) и Ница (63:49).

Футболът постепенно печели битката срещу бавенето на времето. Тези показатели се подобряват не само в сравнение с миналия сезон, но и спрямо данните отпреди пет години, когато например в Ла Лига средната стойност беше 53 минути и 49 секунди. Международният борд (ИФАБ), световният орган, който определя правилата, постепенно въвежда мерки, които позволяват наказването на клубове, опитващи се постоянно да прекъсват играта.

Първоначално фокусът беше върху вратарите. От няколко сезона съдиите трябва да правят визуално обратно броене от пет секунди при изпълнение на удар от вратата. Ако вратарят не се вмести в това време, се отсъжда корнер за противника. От този сезон правилото е разширено и за изпълнение на тъч. Отбор, който забави вкарването на топката в игра, губи притежанието ѝ в полза на съперника. В началото на сезона в Ла Лига се вижда как много треньори приканват играчите си да побързат, когато забележат, че се разсейват повече от необходимото.

Но инструментите за борба с бавенето на играта не спират дотук. Правилото за ускоряване на смените също дава резултат: всеки отбор трябва да извърши смяна на играч в рамките на максимум десет секунди. Това е стъпка напред спрямо правилото отпреди няколко сезона, което позволяваше на футболистите да напускат терена от всяка точка, без да е нужно да стигат до скамейките. Ако играч не излезе до десет секунди, резервата няма да може да влезе поне една минута след това и едва след следващото спиране на играта.

Фокусът е насочен и към медицинската помощ. С някои изключения, играчите, на които се оказва помощ на терена, причинявайки прекъсване на мача, трябва да напуснат игрището и да останат извън него поне една минута. Премиър лийг и Ла Лига обаче отидоха още по-далеч. Те получиха разрешение от ИФАБ да приложат незадължителна мярка: ако вратар симулира контузия, за да получи медицинска помощ, полеви играч ще трябва да напусне терена за една минута. Треньорът ще решава кой да излезе, а ако не го направи, това ще стори капитанът.

Футболът каза „стига“ на забавянето на играта и съдиите ще действат решително. И изглежда, че успяват.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google