Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  3. Бивш играч на Спартак (Вн) получи тежка контузия

Бивш играч на Спартак (Вн) получи тежка контузия

  • 24 сеп 2026 | 09:28
  • 660
  • 1
Бивш играч на Спартак (Вн) получи тежка контузия

Централният защитник на Ян Регенсбург Феликс Щраус получи тежка контузия по време на двубоя от Трета Бундеслига срещу Щутгарт II, завършил 3:3. Австрийският бранител напусна терена принудително в 52-рата минута. Последвалите медицински прегледи са установили скъсани кръстни връзки и увреждане на менискуса. Щраус ще претърпи операция, след което го очаква продължително възстановяване и отсъствие от футболните терени за няколко месеца.

Припомняме, че бившият футболист на Спартак (Варна) остави много добри впечатления с изявите си през сезон 2024/2025.На 8 март 2025-a, в мач от efbet Лига срещу Черно море на стадион "Тича", Щраус се превърна в герой за "соколите". В 72-ата минута австриецът изравни резултата след центриране на Антонио Вутов и впечатляващ удар с глава. С гола си Щраус остави своя отпечатък в историята на варненското дерби.

Пламен Трендафилов

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Пепа Марникас: За нас Купата е цел, няма да подценим нито един отбор

Пепа Марникас: За нас Купата е цел, няма да подценим нито един отбор

  • 23 сеп 2026 | 19:55
  • 3134
  • 7
ОФК Костинброд излъга Героя за купата на АФЛ

ОФК Костинброд излъга Героя за купата на АФЛ

  • 23 сеп 2026 | 19:08
  • 2005
  • 0
Боримиров: И двата отбора са приемливи, ще се отнесем максимално сериозно

Боримиров: И двата отбора са приемливи, ще се отнесем максимално сериозно

  • 23 сеп 2026 | 19:04
  • 7983
  • 11
Караманджуков: Водихме разговори само с Йовичевич

Караманджуков: Водихме разговори само с Йовичевич

  • 23 сеп 2026 | 18:59
  • 4036
  • 5
Александров: ЦСКА много сериозно търси правилния треньор, няма дата за откриване на новия стадион

Александров: ЦСКА много сериозно търси правилния треньор, няма дата за откриване на новия стадион

  • 23 сеп 2026 | 18:58
  • 10079
  • 25
Нефтохимик победи десет от дубъла на Локо (Пловдив)

Нефтохимик победи десет от дубъла на Локо (Пловдив)

  • 23 сеп 2026 | 18:56
  • 1867
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Никола Цолов с отлично 3-то време в тренировката в Баку

Никола Цолов с отлично 3-то време в тренировката в Баку

  • 24 сеп 2026 | 09:54
  • 4384
  • 8
Божидар Саръбоюков в "Гостът на Sportal.bg": Ще гоня до последно световния рекорд

Божидар Саръбоюков в "Гостът на Sportal.bg": Ще гоня до последно световния рекорд

  • 24 сеп 2026 | 09:00
  • 2053
  • 1
Лигата на нациите стартира ударно с битка на гиганти

Лигата на нациите стартира ударно с битка на гиганти

  • 24 сеп 2026 | 07:55
  • 3751
  • 0
Апоел и Байерн дават началото на сезона в Евролигата в София

Апоел и Байерн дават началото на сезона в Евролигата в София

  • 24 сеп 2026 | 07:10
  • 2172
  • 0
Везенков и компания започват днес защитата на титлата в Евролигата

Везенков и компания започват днес защитата на титлата в Евролигата

  • 24 сеп 2026 | 07:25
  • 3213
  • 0
Бомба! Финландия изхвърли Италия от ЕвроВолей 2026

Бомба! Финландия изхвърли Италия от ЕвроВолей 2026

  • 24 сеп 2026 | 00:54
  • 26589
  • 43