Бивш играч на Спартак (Вн) получи тежка контузия

Централният защитник на Ян Регенсбург Феликс Щраус получи тежка контузия по време на двубоя от Трета Бундеслига срещу Щутгарт II, завършил 3:3. Австрийският бранител напусна терена принудително в 52-рата минута. Последвалите медицински прегледи са установили скъсани кръстни връзки и увреждане на менискуса. Щраус ще претърпи операция, след което го очаква продължително възстановяване и отсъствие от футболните терени за няколко месеца.

Припомняме, че бившият футболист на Спартак (Варна) остави много добри впечатления с изявите си през сезон 2024/2025.На 8 март 2025-a, в мач от efbet Лига срещу Черно море на стадион "Тича", Щраус се превърна в герой за "соколите". В 72-ата минута австриецът изравни резултата след центриране на Антонио Вутов и впечатляващ удар с глава. С гола си Щраус остави своя отпечатък в историята на варненското дерби.



Пламен Трендафилов

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