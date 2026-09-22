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Алейна Мехмед загуби на четвъртфиналите на Европейското първенство по бокс

  • 22 сеп 2026 | 19:42
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Алейна Мехмед загуби на четвъртфиналите в категория до 80 килограма при жените на европейското първенство по бокс, което се провежда в София. Българката отстъпи с единодушно съдийско решение (27:30, 27:30, 27:30, 27:30, 27:30) пред украинката Ирина Луцак.

10 Европейско Първенство / Ирина Луцак - Алейна Мехмед

Още от първите минути на мача си пролича разликата в класата на двете боксьорки. Луцак контролираше играта от дистанция, а Мехмед така и не успя да намери начин да постави украинката под натиск.

10 Европейско Първенство / Ирина Луцак - Алейна Мехмед

Със загубата на Мехмед приключва българското участие за деня. В следобедната сесия поражения на четвъртфиналите претърпяха и Хавиер Ибанес, който отстъпи с 2:3 гласа пред британеца Абдул Бъртън, докато Роселин Бачевски загуби с 0:5 от испанеца Емануел Рейес Пла.

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Снимки: Владимир Иванов

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