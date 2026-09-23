Шон Стрикланд показа травми след инцидент с АТВ

Шон Стрикланд продължава да има проблеми, когато става въпрос за пътищата.

Във вторник шампионът на UFC сподели видео в Инстаграм, в което показва ожулвания по главата и рамото от скорошен инцидент с превозно средство. Той твърди, че катастрофата се е случила, докато неговият приятел Крис е шофирал. Стрикланд не изглеждаше сериозно ранен, въпреки че по собствените му думи е бил в тежко състояние след инцидента.

„Пичове, намирам се на много лошо място“, каза Стрикланд. „О, по дяволите. Оставих приятеля ми да кара, той ни преобърна със скорост от около 60 мили в час (близо 100 км/ч). Преобърнахме се около шест пъти. Това е от главата ми, която се удари в земята при 60 мили в час, нямах каска. Идиот съм.“

„ Това е просто от преобръщането и удрянето в бетона и пръстта. По дяволите, в момента съм на много лошо място. Мисля просто да полежа тук и да подремна малко. Малко сън. Малко сън ще ми се отрази добре. Просто ще го проспя.“

Малко след тази публикация Стрикланд предостави актуална информация.

„Мисля, че съм добре. Крис изпадна в безсъзнание за малко, така че е в болница, но мисля, че ще се оправи. Просто заспа за кратко, но честно казано, това беше най-забавното нещо, което съм правил от много, много дълго време. Портфейлът ми е малко ощетен. От Рейнбет казаха, че ще покрият щетите, което беше хубаво. Това беше най-забавното нещо, което съм правил от много време. Надявам се Крис да е добре, никога преди не бях виждал някой да губи съзнание, беше интересно.“

За щастие на Стрикланд, този плашещ инцидент не може да се сравнява с катастрофата с мотоциклет, която претърпя през декември 2018 г. и го извади от строя за почти две години. По онова време Стрикланд все още се състезаваше в полусредна категория, но се завърна в категория до 84 килограма (средна категория) и в крайна сметка си проправи път до върха на дивизията, където в момента е шампион за втори път.

Изглежда, че Стрикланд не подхожда предпазливо, докато се бори с травми в рамото, които забавиха следващата му защита на титлата. Наскоро той сподели друг клип, на който пада от мотоциклет, въпреки че поне за този инцидент беше с подходяща екипировка.

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