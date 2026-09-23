Четирима българи в атака на медалите днес на Европейското първенство

Четирима българи ще се качат на ринга днес, за да дадат най-доброто, на което са способни. Целта е една – спечелване на медал на Европейското първенство за мъже и жени в София. Пред родна публика в „Асикс Арена“ те ще имат тежки изпитания, срещу много сериозни съперници и ще се нуждаят от подкрепа и от трибуните, за да ги преодолеят по пътя към полуфиналите.

Програмата с българско участие ще открие Радослав Росенов (60 кг). Бронзовият медалист от световното в Ливърпул ще търси реванш от руснака Всеволод Шумков, от когото загуби на финала на европейското първенство преди две години. Мачът им ще се проведе около 15:15 часа на ринг А. 30 минути след тях на ринг Б ще се качи и Уилиам Чолов (80 кг). Петият от Ливърпул ще преследва първи медал при мъжете от европейски първенства срещу Рашко Симич. Сърбинът е европейски вицешампион за мъже до 23 години.

Звездата на женския ни бокс – световната и 4-кратна европейска шампионка Станимира Петрова (57 кг), ще се изправи срещу ирландката Микаела Уолш, носител на 4 медала от турнири на Стария континент. Двубоят се очаква около 18:15 часа на ринг А. Програмата ще закрие актуалният европейски шампион Рами Киуан (75 кг). Около 20:15 часа той ще срещне поляка Матеуш Урбан. Двамата се познават отлично, като националът ни е спечелил две от последните им три срещи.

Алейна Мехмед завърши на пето място при дебюта си на европейско първенство за жени. В категория до 80 килограма националката ни отстъпи във вторник на украинката Ирина Луцак (Украйна).

Може да гледате срещите от Европейското първенство в „Асикс Арена“ на живо на онлайн сайта на БНТ. Желаещите да подкрепят националите ни от трибуните могат да го направят, закупувайки билет от платформата на Kupibileti.bg.

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